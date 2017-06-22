Трамп пообещал крупнейшее в истории США снижение налогов

Президент США Дональд Трамп в среду пообещал американцам самое крупное снижение налогов в истории США, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Мы очень серьезно работаем над сокращением налогов. И если все пойдет так, как я планирую, это будет крупнейшее сокращение в истории США", — сказал он, выступая перед сторонниками в штате Айова.

По его словам, сейчас в США самые высокие налоги в мире. "И мы собираемся реально снизить их. Я не скажу, что сделать их самыми низкими, но снизить", — отметил он.

При этом Трамп обвинил демократов в том, что они создают ему помехи в принятии налоговой реформы.