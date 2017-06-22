Глава МИД Австрии выступил за закрытие детских садов для мусульман

Мусульманские детские сады в Вене нужно закрыть, потому что они не способствуют интеграции детей в общество. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом заявил министр по делам Европы, интеграции и внешних сношений Австрии, действующий председатель ОБСЕ Себастьян Курц.

"Детские сады должны готовить детей к школе, чтобы они могли говорить на немецком языке, но так называемые мусульманские детские сады отличаются по этническому и языковому принципу. Они нам не нужны. Мусульманских детских садов быть у нас не должно", - сказал Курц во время выступления на тему "Будущее миграции" в венском дискуссионном клубе, организованном газетой Kurier.

По словам министра, такие сады в языковом и культурном плане изолируются от основного общества, но хотят получать финансирование за счет налогоплательщиков. В настоящее время в одной только Вене порядка 10 тыс. детей посещают различные мусульманские детские сады.



