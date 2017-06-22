Названо необычное свойство сыновей взрослых отцов

Британские и американские ученые показали, что сыновья взрослых отцов, по сравнению с детьми молодых родителей, обладают характеристиками, позволяющими им с высокой вероятностью стать вундеркиндами. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Translational Psychiatry, кратко о нем сообщает Королевский колледж Лондона (Великобритания).

Сыновья взрослых отцов, как полагают ученые, больше сосредоточены на своих интересах и меньше — на общественных задачах, как правило, их почти не волнует мнение других о себе. У таких детей гораздо выше, чем у остальных сверстников, успеваемость в дисциплинах категории STEM (Science, technology, engineering, and mathematics) и IQ, сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

Как гены и среда влияют на уровень интеллекта

К подобным выводам ученые пришли, наблюдая за развитием (изменением поведения и когнитивных способностей) более 15 тысяч пар близнецов из Великобритании. Среди одной из причин, по которым дети взрослых отцов имеют хорошие интеллектуальные показатели, специалисты считают качественное образование.