Состоится плановый мониторинг миссии ОБСЕ на линии соприкосновения в направлении на северо-запад от села Талиш

Согласно достигнутой с властями Арцахской Республики договоренности, 25-го мая миссия ОБСЕ проведет плановый мониторинг линии соприкосновения вооруженных сил Арцаха и Азербайджана в направлении Мартакертского района, северо-западнее села Талиш.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МИД Арцаха, с позиций Армии обороны Арцаха наблюдение осуществят полевой помощник Личного представителя Действующего председателя ОБСЕ Генадие Петрика (Молдова), полевой помощник Личного представителя Действующего председателя ОБСЕ Огнен Йович (Босния и Герцеговина), а также представитель группы высокого планирования ОБСЕ подполковник Ральф Боссарт (Швейцария).

Власти НКР выразили готовность оказать содействие и обеспечить безопасность миссии ОБСЕ.