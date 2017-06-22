Правительство Индии создаст в школах Вайоц Дзора компьютерные лаборатории

Правительство Индии создаст в 50 школах Вайоц Дзора компьютерные лаборатории. Об этом в беседе с «Арменпресс» сказал посол Индии в Армении Йогешвар Сангван.

По его словам, в рамках образовательной программы на создание в 50 школах Вайоц Дзора компьютерных лабораторий правительство Индии выделило 500.000 долларов. «Мы обеспечиваем поддержку Армении в развитии систем образования, и в рамках образовательной программы на создание в 50 школах Вайоц Дзора компьютерных лабораторий правительство Индии выделило 500.000 долларов. Ранее мы провели такую же программу в Тавуше, в 72 школах, мы оказываем техническое содействие, а также оплачиваем стипендии армянским стидентам, которые учатся в Индии»,- сказал посол Индии в Армении Йогешвар Сангван.

По его словам, посольство Индии в Армении организует также культурные программы, раз в год организует показ болливудских фильмов. Показываемые по 3 армянским телеканалам индийские сериалы показывают культурную связь между Арменией и Индией.

«В ЕГУ мы создали эксклюзивный Центр ИТ-отрасли»,- сказал посол Индии в Армении Йогешвар Сангван.

По его словам, Армения и Индия тесно сотрудничают в международных отношениях.