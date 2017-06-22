Трамп продлил санкции в отношении КНДР

Президент США Дональд Трамп в среду продлил санкции в отношении КНДР. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU, об этом говорится в публикации на сайте Белого дома.

Ограничения касаются в первую очередь ядерных испытаний и производства оружейного ядерного топлива, а также заморозки северокорейских активов.

Срок действия ограничительных мер, принятых в разные годы при администрации Барака Обамы, истекал 26 июня. Трамп продлил их еще на год, мотивировав это тем, что применительно к Пхеньяну продолжает действовать "режим чрезвычайного положения".

По мнению Трампа, "риск распространения" ядерных материалов на Корейском полуострове, "действия и политика" Пхеньяна, в том числе нацеленные против американских Вооруженных сил, по-прежнему представляют собой "чрезвычайную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике США".