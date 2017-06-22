Более 50 тыс. пассажиров в Японии застряли в пути из-за сбоя на линии скоростных поездов
10:29, 22 Июнь, 2017
По меньшей мере 51 тыс. пассажиров японских скоростных поездов "синкансэн" застряли в пути из-за неполадок в электросети на самой загруженной в стране ветке между Токио и Фукуокой. Как передает Арменпресс, об этом сообщила в четверг компания Central Japan Railway Company, в ведении которой находится часть этого направления.
Представитель Central Japan Railway Company Ясуюки Хамасаки уже принес извинения.
На проведение ремонтных работ ушло около пяти часов, и за это время в пути на 3-6 часов задержались более 60 составов.