Более 50 тыс. пассажиров в Японии застряли в пути из-за сбоя на линии скоростных поездов

По меньшей мере 51 тыс. пассажиров японских скоростных поездов "синкансэн" застряли в пути из-за неполадок в электросети на самой загруженной в стране ветке между Токио и Фукуокой. Как передает Арменпресс, об этом сообщила в четверг компания Central Japan Railway Company, в ведении которой находится часть этого направления.

Представитель Central Japan Railway Company Ясуюки Хамасаки уже принес извинения.

На проведение ремонтных работ ушло около пяти часов, и за это время в пути на 3-6 часов задержались более 60 составов.





