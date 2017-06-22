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Посол Индии в Армении высоко оценил нынешний уровень отношений между обеими странами


Уровень отношений между Арменией и Индией в культуре, политике и экономике находится сейас на высоком уровне. Об этом в беседе с «Арменпресс»  сказал  посол Индии в Армении Йогешвар Сангван.

«Культурные отношения протекают великолепно. Хотел бы выделить и политические отношения. Недавно - 24-26-го апреля, наш премьер-министр посетил Армению. Во время своего визита он встретился с президентом Армении, премьер-министром, министром ИД Армении, католикосом»,- сказал  посол Индии в Армении Йогешвар Сангван.

По его словам, в экономических отношениях заключен большой потенциал. В этом направлении ведется работа межправительственной комиссии. «Сейчас Индия изучает вопрос заключения соглашения с ЕАЭС, куда входит и Армения. Если соглашение будет подписано, то, думаю, что экономические отношения между нашими странами улучшатся»,- сказал  посол Индии в Армении Йогешвар Сангван.

По его словам,  он высоко оценивает нынешний уровень отношений между обеими странами.

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