Макрон пообещал прагматичные отношения с Великобританией после Brexit

Президент Франции Эмманюэль Макрон пообещал, что у Франции будут крепкие и прагматичные отношения с Великобританией после ее выхода из состава ЕС. Как передает Арменпресс, об этом французский лидер заявил в опубликованном в среду интервью ряду СМИ, в том числе британской газете Guardian.

"Прагматизм будет определять наши новые отношения", - сказал он.

Что касается самих переговоров между Лондоном и Брюсселем, которые стартовали 19 июня, то Макрон уверен, что со стороны ЕС они должны вестись скоординированно, не спускаясь на двусторонний уровень. "Я хочу, чтобы дискуссии, которые только начались, были наилучшим образом скоординированы на европейском уровне, - отметил он. - Я не хочу двусторонних дискуссий, потому что интересы ЕС должны быть соблюдены в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективах".