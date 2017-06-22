США крайне обеспокоены случаями нарушения режима прекращения огня на линии соприкосновения в НКР: заявление Госдепа США

США крайне обеспокоены последними случаями нарушения режима прекращения огня на линии соприкосновения в НКР, в результате чего были человеческие жертвы. Как передает «Арменпресс», об этом заявила пресс-секретарь Госдепа США Хизер Нойерт.

«Мы призываем стороны воздержаться от дальнейшей эскалации и срочно обсудить шаги, направленные на снижение напряжения на линии соприкосновения и на границе между Арменией и Азербайджаном»,- сказано в ее заявлении.

Напомнив о заявлении сопредседателей Минской группы ОБСЕ от 19-го июня, где они призывают стороны проявить политическую волю для возобновления переговоров, отметив, что это единственный путь к установлению крепкого мира для населения региона, Госдеп сообщает, что США продолжит интенсивно работать со сторонами.

«Наша политика, которая созвучна мнению сопредседателей Минской группы ОБСЕ, состоит в том, что проблема должна быть разрешена на основе международного права, включая заключительный Хельсинкский акт, в частности, неприменение силы, территориальная целостность и право на самоопределение»,- сказано в заявлении.

16-го июня азербайджанская сторона нарушила режим прекращения огня из станкового гранатомета, вследствие чего АО Арцаха потеряла 3 военнослужащих. На следующий день жертвой провокации Азербайджана стал еще один военнослужащий.