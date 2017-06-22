СМИ: DUP потребовала от Мэй 2 млрд фунтов в обмен на участие в коалиции

Демократическая юнионистская партия (DUP) Северной Ирландии потребовала два миллиарда фунтов стерлингов в обмен на объединение в коалицию с Консервативной партией. Как передает Арменпресс, об этом пишет газета Telegraph.

Как заявил изданию источник, партия приостановила переговоры с консерваторами, чтобы добиться решения в свою пользу. "Они перестали отвечать на звонки (представителей Консервативной партии – ред). Это продолжалось 36 часов", — отметил источник.

Если консерваторы пойдут на этот шаг, половина суммы будет потрачена на финансирование системы здравоохранения региона, второй миллиард пойдет на поддержку инфраструктуры Северной Ирландии, сообщил источник.

Однако, как передает телерадиокомпания Би-би-си, представитель DUP Джеффри Дональдсон опроверг информацию о том, что партия запросила 2 миллиарда допфинансирования.

В Великобритании 8 июня прошли всеобщие выборы. Консерваторы получили на досрочных парламентских выборах всего 318 мандатов — на 12 меньше, чем у них было в предыдущем составе парламента, и на восемь меньше, чем нужно для абсолютного большинства.Мэй ведет переговоры о возможном соглашении с DUP, которая получила на выборах десять мандатов.