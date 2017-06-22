Белый дом пока не подтвердил встречу Путина и Трампа в Германии

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Линдси Уолтерс не подтвердила информацию относительно возможной личной встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в рамках предстоящего заседания стран «Большой двадцатки» (G20) в немецком Гамбурге 7-8 июля. Как передает Арменпресс, об этом в четверг, 22 июня, сообщает ТАСС.

«У меня в настоящее время нет объявления [на этот счет]», — приводит агентство слова официального представителя президента США.

21 июня пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков отрицательно ответил на вопрос журналистов, ведется ли подготовка встречи лидеров России и США, пояснив, что при необходимости все будет согласовано.