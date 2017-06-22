В НС Армении продолжается очередное заседание: обсуждается программа правительства Армении. Прямой эфир

В НС Армении началось очередное заседание. Как передает «Арменпресс», зарегистрировались 81 депутат. В повестке – программа правительства Армении на 2017-2022 годы.

На заседании 21-го июня процесс остановился на стадии обмена мыслями. Премьер-министр Армении Карен Карапетян представил программу правительства и заявил, что поставлены довольно амбициозные цели. В процессе выступали и министры, представляя программу по вверенным им отраслям.