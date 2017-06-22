Боевики ИГ взорвали соборную мечеть Мосула

Боевики террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) взорвали историческую соборную мечеть "Ан-Нури" в иракском городе Мосуле, где главарь ИГ Абу Бакр аль-Багдади в 2014 году объявил о создании "халифата". Согласно опубликованным иракским командованием фотографиям, сооружение начала XII века полностью уничтожено, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

По поступающей информации, боевики заминировали и подорвали комплекс после того, как антитеррористические подразделения армии Ирака подошли на расстояние 50 метров от мечети "Ан-Нури".

В свою очередь, представители ИГ заявили через свое информационное агентство Амак, что комплекс мечети ан-Нури разрушила авиация США.

Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади сказал, что взрыв мечети стал "официальным признанием поражения" ИГ.