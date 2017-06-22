Саммит ЕС обсудит борьбу с терроризмом, миграцию, Brexit и минские соглашения

Борьба с терроризмом и усиление европейской обороны, продолжающийся миграционный кризис и предстоящий выход Великобритании из состава Евросоюза станут главными темами двухдневного саммита глав государств и правительств 28 стран ЕС, который открывается в Брюсселе. Кроме того, лидеры сообщества намерены обсудить реализацию минских соглашений по урегулированию конфликта на Украине, а также принять политическое решение о намерении продлить на полгода экономические санкции в отношении России. Официальное решение последует в течение ближайших недель, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Встреча лидеров ЕС начнется с обсуждения безопасности и обороны ЕС, в рамках которого будет поднят вопрос борьбы с терроризмом. В частности, как заявил глава Европейского совета Дональд Туск в опубликованном в среду письме лидерам 28 стран ЕС, саммит рассмотрит возможности автоматического и оперативного удаления террористического и радикального контента в социальных сетях.



