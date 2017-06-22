Предстоящие новости: 22.06.2017

Государственное информационное агентство «Арменпресс» представляет в эфире Информационного радио все то, о чем вы прочитаете, услышите и увидите в сегодняшней новостной ленте.

Сегодня, 22-го июня, продолжится заседание НС Армении, на котором будет обсуждаться программа правительства Армении.

В Ереване, в Министерстве экономического развития и инвестиций Армении, состоится Информационное мероприятие, посвященное системе «GSP+» ЕС. Примут участие замминистра экономического развития и инвестиций Армении Гарегин Мелконян, представители Еврокомиссии по вопросам «GSP+», представители бизнеса и др. По окончании – брифинг замминистра экономического развития и инвестиций Армении Гарегина Мелконяна.

В 50 школа Вайоц Дзора будут открыты классы, насыщенные компьютерами и принтерами. Сегодня, 22-го июня, состоится пресс-конференция о большой образовательной программе в Вайоц-дзоре и армяно-индийском сотрудничестве, в рамках которого правительство Индии с 2009 года выделяет средства школам областей Армении.

Сегодня, 22-го июня, состоится пресс-конференция начальника Государственной инспекции образования Арама Карапетяна. Он расскажет об ожидаемых в системе образования изменениях, проблемах и отдельных нарушениях, зарегистрированных в последнее время в системе.

Впервые в Армении пройдет Инженерный форум-выставка. Сегодня, 22-го июня, состоится пресс-конференция, посвященная Инженерному форуму-выставке впервые проходящему в Армении. Фонд "Инкубатор предприятий", правительство Армении, областная администрация Лори и программа "Содействие развитию МСБ в Армении" впервые организовывают Инженерный форум-выставку, который пройдет 24 июня в Ванадзорском технологическом центре. Целью мероприятия является обсуждение глобальных развитий сферы, вызовов инженерного образования и бизнес-среды, а также поощрение обмена опытом между основными игроками сферы. Участники пресс-конференции: глава фонда "Инкубатор предприятий" Баграт Енгибарян, замминистра экономического развития и инвестиций Армении Эмиль Тарасян, замминистра транспорта, связи и информационных технологий Борис Демирханян, инженер компании "Нейшнл Инстументс" Арам Салатян.

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