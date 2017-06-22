Цены на цветные металлы - 21-06-17

ЛОНДОН, 22 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 21 июня были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий снизилась на 1.34% и составила 1874.00 долларов США, цена на медь снизилась на 0.39% и составила 5677.00 долларов США, цена на свинец выросла на 0.37% и составила 2148.00 долларов США, цена на никель снизилась на 1.27% и составила 8930.00 долларов США, цена на олово снизилась на 0.76% и составила 19525.00 долларов США, цена на цинк выросла на 0.66% и составила 2589.00 долларов США, цена на молибден не изменилась и составила 16000.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 58500.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.