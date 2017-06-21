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Гроссмейстер Тигран Л. Петросян победил в турнире «National Open»


Гроссмейстер Тигран Л. Петросян победил в международном турнире  «National Open».

Как передает «Арменпресс», международный турнир  «National Open» проходил в лас-Вегасе, в нем принимали участие 54 пахматиста, в том числе,  10 гроссмейстеров. Гроссмейстер Тигран Л. Петросян победил в международном турнире  «National Open», набрав 5 очков из 6 возможных. На втором месте – Илья Нижник, на третьем – Дмитрий Гордиевакий.

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