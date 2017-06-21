Обсужден ряд вопросов парламентских связей между Бельгией и Арцахом

Президент Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) Бако Саакян 21 июня принял бельгийского сенатора, члена парламента Фландрии Йориса Поше.

Как сообщили Арменпресс в Главном информационном управлении аппарата президента НКР, был обсужден ряд вопросов, касающихся парламентских связей между Бельгией и Арцахом.

Президент Саакян отметил, что для дальнейшего расширения и углубления отношений между двумя странами имеются многообещающие основы, подчеркнув в данном контексте важность частых визитов в Арцах представителей политических, общественных, научно-образовательных, культурных и других кругов Бельгии и ее административных единиц.