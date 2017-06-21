Посол Индии в Армении принял участие в открытом уроке йоги

По инициативе премьер-министра Индии Нарендры Моди 21-е июня еще в 2015 году объявили Международным днем йоги. Как передает «Арменпресс», об этом во время открытого урока йоги в парке ТУМО сказал посол Индии в Армении Йогешвар Сангван.

«Йога – это дисциплина, здоровье, она привноситв мысли гармонию, дает мир – как в мире, так и в космосе»,- сказал посол Индии в Армении Йогешвар Сангван.

Одна из участниц – Натали, которая приехала с мужем из Стамбула, сказала, что уже 3 года, как занимается йогой. «Я начала заниматься йогой, чтобы суметь продолжать жить. У меня были серьезные проблемы, и йога стала для меня ключом к их решению. Сейчас я спокойна, чаще улыбаюсь, много думаю»,- сказала она.

Начиная с 2015 года, 21-е июня отмечается как Международный день йоги. После занятия, люди прослущали мантры о мире.