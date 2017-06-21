Пресс-секретарь Армии обороны НКР прокомментировал очередной миф азербайджанского агитпропа

Пресс-секретарь Армии обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики)

Сенор Асратян прокомментировал распространенный министерством обороны Азербайджана видеоматериал, согласно которому азербайджанские ВС 21 июня предотвратили армянскую диверсию, взяв в плен армянского военнослужащего.

Как сообщает Арменпресс, Асратян написал в Фейсбуке:

«Страдающий примитивностью представителей эпохи неолита азербайджанский агитпроп в очередной раз придумал миф о том, что якобы предотвращена армянская диверсия и взят в плен один военнослужащий, а несколько часов назад в качестве «доказательства» в интернете появился безвкусный спектакль.

Очевидно, что наши так называемые соседи своим идеологически-пропагандистским поведением постоянно напоминают нравы и дух эпохи неолита. Однако удивительно то, что с годами «имеющаяся» у них способность к мышлению не развивается, как у разумного человека, в вопреки закономерности регрессирует.

Прискорбно, что вследствие всего этого больше теряет не сам идиот с примитивным мышлением, но и тот, кто вынужден жить в соседстве с этим болваном…»

Ранее в беседе с Арменпресс пресс-секретарь министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян, комментируя опубликованное министерством обороны Азербайджана видео, в котором представлен якобы захваченный азербайджанцами армянский диверсант, отметил, Армения хорошо знакома с методами Азербайджана представлять простых людей, гражданских лиц в качестве диверсантов.

«Этот человек является гражданским лицом, он не служит в нашей армии: даже его внешний вид ясно свидетельствует об этом. Мы знакомы с азербайджанскими методами представления обычных людей в качестве диверсантов», - сказал Ованнисян.

В видео, человек, который представляется как Завен Ованесович Карапетян, отвечая на задаваемые на армянском языке вопросы, говорит, что он родился в селе Довех Тавушской области Армении. Человек говорит, что он родился 16 ноября 1974 года.

Следует отметить, что в соответствии с Официальным реестром избирателей Армении в качестве регистрационного адреса Завена Карапетяна указывается город Ванадзор, а не село Довех.

Руководитель села Довех Самвел Горгинян сообщил Арменпресс , что он не знает Завена Карапетяна, в их селе нет такого человека, и у него нет никакой информации