Сборная России уступила команде Португалии в матче Кубка конфедераций со счетом 0:1. Как передает Арменпресс со ссылкой на «РИА новости», единственный гол на восьмой минуте забил нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду.

Встреча прошла в среду в Москве на стадионе "Спартак". После сегодняшнего матча Португалия вышла на первое место в группе А — она набрала четыре очка.

С трибун игру смотрели 42759 зрителей – как раз столько составляет вместимость арены в Тушино на матчах Кубка конфедераций.

Кубок конфедераций проходит с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.