Президент Республики Арцах посетил Мартакертский и Аскеранский районы

Президент Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) Бако Саакян 21 июня посетил Мартакертский и Аскеранский районы.

Как сообщили Арменпресс в Главном информационном управлении аппарата президента НКР, в городе Мартакерт Саакян провел рабочее совещание с ответственными работниками райадминистрации.

Был обсужден ряд вопросов, касающихся реализации социально-экономических программ в районе, а также сельского хозяйства, строительства, инфраструктуры и культуры.

Затем в райцентре Аскеран президент НКР созвал совещание по вопросам оказания помощи жителям, чьи хозяйства пострадали вследствие града в Аскеранском и Мартакертском районах.

Саакян дал конкретные поручения руководителям компетентных органов по своевременной и качественной реализации намеченных программ и решению текущих проблем на должном уровне.

Бако Саакяна сопровождали премьер-министр Араик Арутюнян, другие должностные лица.