Валовые международные резервы Армении снизились
Валовые международные резервы Армении в конце мая 2017 года составили 1 млрд 982,2 млн долларов. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на данные ЦБ Армении, по сравнению с началом текущего года этот показатель снизился.В январе 2017 года этот показатель составлял 2 млрд 26,3 млн долларов, а в конце первого квартала текущего года - 2 млрд 53,1 млн долларов.
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