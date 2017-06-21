Валовые международные резервы Армении снизились

Валовые международные резервы Армении в конце мая 2017 года составили 1 млрд 982,2 млн долларов. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на данные ЦБ Армении, по сравнению с началом текущего года этот показатель снизился.

В январе 2017 года этот показатель составлял 2 млрд 26,3 млн долларов, а в конце первого квартала текущего года - 2 млрд 53,1 млн долларов.