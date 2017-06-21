Президент Армении с рабочим визитом отбыл в Бельгию

Президент Армении Серж Саргсян вечером 21 июня с рабочим визитом отправился в Королевство Бельгии для участия в проходящем 22 июня в Брюсселе саммите Европейской народной партии (ЕНП) в расширенном составе, на которой приглашены главы государств и правительств, представляющие партии-члены ЕНП из стран Европейского союза и Восточного партнерства. Об этом сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении.