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Президент Армении с рабочим визитом отбыл в Бельгию


Президент Армении Серж Саргсян вечером 21 июня с рабочим визитом отправился в Королевство Бельгии для участия в проходящем 22 июня в Брюсселе саммите Европейской народной партии (ЕНП) в расширенном составе, на которой приглашены главы государств и правительств, представляющие партии-члены ЕНП из стран Европейского союза и Восточного партнерства. Об этом сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении.



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