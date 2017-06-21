Спикер парламента Сирии высоко оценила поддержку Армении

Председатель Народного совета Сирии Хадия Аббас подчеркнула важность укрепления и развития дружественных отношений между народами Сирии и Армении. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на агентства САНА, в ходе встречи с посолом Республики Армения в Дамаске Аршаком Поладяном Аббас высоко оценила поддержку Ереваном Сирии перед лицом террористической войны, указав на важность роли представителей Общества сирийско-армянской дружбы при Народном совете САР в укреплении двусторонних отношений и активизации взаимодействия между двумя сторонами.

Со своей стороны Поладян подчеркнул, что Сирия является настоящим домом для армян, где они прожили исторический период и интегрировались в сирийское общество. Он отметил, что начало полетов между Дамаском и Ереваном укрепит отношения между двумя странами.

Посол сообщил, что Армения примет участие в предстоящей Дамасской международной ярмарке.