В ЗАО «Газпром Армения» стартовала ставшая уже традицией акция «Каждый — по одной книге». Собранные в этом году издания будут переданы школьным библиотекам Арцаха.

Как сообщили Арменпресс в службе по связям с общественностью и средствами массовой информации ЗАО «Газпром Армения», Инициатива воспринята с большим воодушевлением со стороны сотрудников компании и на данный момент уже собрано более 1000 книг, в том числе ценные издания детской и классической литературы, словари и т.д.

Акция «Каждый — по одной книге» впервые была организована в феврале прошлого года. Несмотря на то, что сбор книг был организован среди сотрудников аппарата ЗАО «Газпром Армения», к акции присоединились также филиалы Еревана, Армавира и Мартуни. 19 февраля, в день рождения великого армянского писателя Ованеса Туманяна собранные сотрудниками «Газпром Армения» книги были переданы детской библиотеке им. Ов.Туманяна г. Гюмри.

В этом году акция по сбору книг носит более масштабный характер, в ней участвуют все филиалы и дочерние компании ЗАО «Газпром Армения».