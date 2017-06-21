Арташес Гегамян: Размышления о видении и целях программы Правительства Республики Армения

21 июня 2017 г. в Национальном Собрании Республики Армения началось обсуждение вопроса « О видении и целях программы Правительства Республики Армения» (далее Программа). Не вдаваясь в детали обсуждения, развернувшегося в первый день заседания НС РА, которое уверен, что достаточно широко будет представлено СМИ населению Армении, отмечу лишь, на мой язгляд, главные цели, поставленные Правительством РА на ближайшие 5 лет. Это, во-первых, достижение опережающих темпов экономического роста в сравнении с развитыми странами посредством обеспечения 5-процентного (в среднегодовом исчислении) роста ВВП; обеспечение значимого роста удельного веса экспорта товаров и услуг в ВВП, доведя этот показатель до 40-45 % ВВП; обеспечение снижения на 12 процентных пунктов уровня бедности; оптимальное сочетание роста занятости населения и достойного вознаграждения за труд на основе обеспечения 25 процентного роста (за 5 лет) минимальной заработной платы с учетом структурной безработицы и рисков снижения конкурентоспособности отечественных товаров, обусловленных сдерживанием минимальной зарплаты в соотношении и пропорции со средней заработной платой.

Для реализации поставленных целей Правительство представило достаточно подробную Программу, которую проанализируем с точки зрения соответствия общепринятым критериям создания надлежащих условий, обеспечивающих стабилный экономический рост.

Итак, общепринято считать, что экономический рост зависит от ряда факторов, то есть явлений и условий, которые определяют возможность увеличения реального объема производства товаров и услуг, повышения эффективности и качества роста. При этом принято считать, что по способу воздействия на экономический рост, различают прямые и косвенные факторы. Для ясности отметим, что прямые факторы непосредственно определяют физическую способность производства к экономическому росту, а косвенные факторы влияют на возможность превращения этой способности в действительность.

Проанализируем, в какой степени основные факторы экономического роста отражены в Программе. Напомним, каковы же основные факторы, относящиеся непосредственно к прямым факторам, которые непосредственно определяют динамику роста производства ВВП: 1) увеличение численности трудовых ресурсов и повышение их качества; 2) увеличение объема и улучшение качества основного капитала; 3) усовершенствование организации и технологии производства; 4) увеличение количества и повышение качества используемых в хозяйственном обороте ресурсов; 5) рост предпринимательской активности и предпринимательских возможностей в обществе.

Итак, насколько в Программе отражен первый прямой фактор воздействия на экономический рост, а именно, фактор увеличения численности трудовых ресурсов и повышения их качества? Прежде чем дать ответ на этот вопрос отметим, что по данным сборника Национальной статистической службы “Социально-экономическое положение Республики Армения в январе-апреле 2017 года” на конец апреля т.г. число ищущих работу составляло 95418 человек, в том числе число безработных – 79716 человек. И это при том, что число вакантных рабочих мест было 743, в том числе в государственном секторе – 57, в частном – 686 человек.

Вместе с тем следует указать, что экономически активное население в среднем за 2016 год составило 1 227,6 тыс. человек (в 2015 году – 1 316,4 тыс. человек), из которых число занятых – 1 006,2 тыс человек (из них 24,3 % были заняты в государственном, 75,7 % в частном секторах экономики), показатель числа занятых за 2015 год составило – 1 072,6 тыс. человек. При этом отметим, что в 2016 г. число безработных составило 221,5 тыс. человек (в 2015 г. – 243,2 тыс. человек). Примечательно, что если в среднем за 2015 год уровень экономической активности населения составил 62,5 %, то в 2016 году, соответственно, 61,0 %. Для наглядности приведем данные по распределению занятых по видам экономической деятельности по укрупненным группам, которые приведены в таблице 1.

Таблице 1.

Уровень по видам экономической деятельности по укрупненным групам

КДЭС (ред.2) Занятые по видам экономической деятельности Всего, 1 000 человек К итогу, % Изменение, 2016 / 2015, % 2015 2016 2015 2016 Всего 1 072.6 1 006.2 100 100 93.8 A Сельское хозяйство 379.0 338.1 35.3 33.6 89.2 B-E Промышленность 120.8 121.4 11.3 12.1 100.5 F Строительство 49.9 37.5 4.7 3.7 75.1 G-N Рыночные услуги 233.5 225.3 21.8 22.4 96.5 O-U Нерыночные услуги 289.5 284.0 27.0 28.2 98.1

Социально-экономическое положение Республики Армения в январе-марте 2017 года

Вышеприведенные показатели подтверждают не только объективную возможность значительного увеличения численности занятых трудовых ресурсов, но и реальность решения задачи по существенному сокращению уровня безработицы, который на конец 2016 г. составил 18.04 % (см. Социально-экономическое положение Республики Армения в январе-феврале 2017г.). Таким образом, вышеприведенные данные показывают, что для реализации Программы по части снижения уровня безработицы и сокращения уровня бедности населения имеются объективные предпосылки. Что касается повышения качества трудовых ресурсов, то отметим, что это требование, составляющее суть первого прямого фактора воздействия на динамику совокупного производства, в полной мере учтено в Программе (стр. 92,93 пункты 7,8,9 раздела 4.1 Программы).

Вторым прямым фактором, оказывающим непосредственное воздействие на экономический рост, является увеличение объема и улучшение качественного состава основного капитала, что также нашло свое отражение в Программе. Так, в разделе Сфера экономики (стр. 43 Программы) прямым текстом записано: “Правительство РА преследует цель обеспечения качественного экономического прогресса на основе инновационного развития, в результате чего будет достигнут ускоренный темп роста производительности труда как в целом по экономике, так и в ее основных осраслях. При этом Правительство обязуется проводить такую политику, которая ни в коей мере не окажет отрицательное воздействие на конкурентные преимущества экспортоориентированных сфер производства.”

Третьим фактором прямого воздействия на экономический рост, как было отмечено выше, является усовершенствование организации и технологии производства. Можно привести около двух десятков выдержек из Программы, которые в полной мере нацелены на реализацию большого потенциала роста на основе актуализации, дальнейшего усовершенствования организации производства, внедрения своременных технологий.

На основе конкретных положений из Программы можно утверждать, что в ней нашли свое отражение и другие основные прямые факторы, непосредственно определяющие способность экономической системы для обеспечения стабильного экономического роста: будь то увеличение количества и повышение качества вовлекаемых в хозяйственный оборот ресурсов, или же рост предпринимательской активности и предпринимательских способностей в экономике страны.

Хотелось бы также отметить, что в Программе есть немало конкретных примеров использования Правительством косвенных факторов воздействия на экономический рост, к которым можно отнести факторы предложения, спроса и распределения. К примеру, к косвенным факторам роста можно отнести задачи, нацеленные на снижение степени монополизации рынков, существенное расширение восможностей для получения доступных кредитов, что особенно актуально для развития сельского хозяйства Армении и что нашло надлежащее место в Программе.

Думается, что представленная на рассмотрение Национального Собрания РА Программа, в случае ее изложения в редакции, которая предполагала бы, во-первых, постановку конкретных целей, с дальнейшим разъяснением экономических, организационных, законодательных и др. необходимых для их достижения мероприятий и инициатив, основанных реальном анализе имеющихся необходимых слагаемых, определяющих экономический рост, то в этом случае, несомненно, что она была бы более доступной и понятной не только для членов Правительства и депутатов НС РА, но и для подавляющей части бизнес-сообщества и населения Армении. Это, в свою очередь, стало бы предметом для более заинтересованного обсуждения Программы всеми слоями нашего общества, что в конечном итоге привело бы к очень хорошим результатам. Первое – подобное обсуждение явилось бы началом зарождения сотен и сотен конкретнных предложений по обогащению содержания Программы, существенному приближению ее отдельных положений к конкретным, жизненно важным запросам населения. Второе – вовлечение широких слоев нашего общества в обсуждение Программы стимулировало бы усиление общественного контроля за ее исполением.

В заключение хотелось бы отметить, что Программа Правительства РА для ее оппонентов была бы куда менее уязвимой, если бы в ней содержалась конкретная оценка экономического положения РА, отвечающая на ряд вопросов, определяющих объективные возможности страны для обеспечения стабильного экономического роста. В частности, каково наличие природных ресурсов в количественном и качественном аспектах; каково наличие трудовых ресурсов, каково их качественное состояние, имея в виду образовательный и квалификационный аспеткы; каков объем основных производственных факторов (основного капитала), его технические состояние (имеется в виду изношенность, производительность, надежность в эксплуатации); какова степень полноты и эффективности использования природных, производственных и трудовых ресурсов и др. Причем особо отметим, что для Армении использование природных ресурсов имеет судьбоносное значение с учетом больших объемов горнодобывающей промышленности. Особенно актуально отражение в Программе оценки использования сельскохозяйственных земель, учитывая крайне неудовлетворительное состояние дел с использованием пахотных земель (пашни), когда в условиях малоземельной Армении около одной трети пашни не возделывается.

Думается, что 22 июня т.г. премьер-министр РА, уважаемый Карен Вильгельмович, в своем заключительном слове обяательно выскажет свое отношение к поднятым в данной статье вопросам.

А.М. ГЕГАМЯН,

депутат Национального Сабрания РА

от Республиканской партии Армении,

Сопредседатель (армянской части)

Межпарламентской комиссии по сотрудничеству

Национального Собрания Республики Армения

и Федерального Собрания Российской Федерации,

руководитель делегации НС РА

в Межпарламентской Ассамблее Православия