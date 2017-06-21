Арташес Гегамян: Размышления о видении и целях программы Правительства Республики Армения
21 июня 2017 г. в Национальном Собрании Республики Армения началось обсуждение вопроса « О видении и целях программы Правительства Республики Армения» (далее Программа). Не вдаваясь в детали обсуждения, развернувшегося в первый день заседания НС РА, которое уверен, что достаточно широко будет представлено СМИ населению Армении, отмечу лишь, на мой язгляд, главные цели, поставленные Правительством РА на ближайшие 5 лет. Это, во-первых, достижение опережающих темпов экономического роста в сравнении с развитыми странами посредством обеспечения 5-процентного (в среднегодовом исчислении) роста ВВП; обеспечение значимого роста удельного веса экспорта товаров и услуг в ВВП, доведя этот показатель до 40-45 % ВВП; обеспечение снижения на 12 процентных пунктов уровня бедности; оптимальное сочетание роста занятости населения и достойного вознаграждения за труд на основе обеспечения 25 процентного роста (за 5 лет) минимальной заработной платы с учетом структурной безработицы и рисков снижения конкурентоспособности отечественных товаров, обусловленных сдерживанием минимальной зарплаты в соотношении и пропорции со средней заработной платой.
Для реализации поставленных целей Правительство представило достаточно подробную Программу, которую проанализируем с точки зрения соответствия общепринятым критериям создания надлежащих условий, обеспечивающих стабилный экономический рост.
Итак, общепринято считать, что экономический рост зависит от ряда факторов, то есть явлений и условий, которые определяют возможность увеличения реального объема производства товаров и услуг, повышения эффективности и качества роста. При этом принято считать, что по способу воздействия на экономический рост, различают прямые и косвенные факторы. Для ясности отметим, что прямые факторы непосредственно определяют физическую способность производства к экономическому росту, а косвенные факторы влияют на возможность превращения этой способности в действительность.
Проанализируем, в какой степени основные факторы экономического роста отражены в Программе. Напомним, каковы же основные факторы, относящиеся непосредственно к прямым факторам, которые непосредственно определяют динамику роста производства ВВП: 1) увеличение численности трудовых ресурсов и повышение их качества; 2) увеличение объема и улучшение качества основного капитала; 3) усовершенствование организации и технологии производства; 4) увеличение количества и повышение качества используемых в хозяйственном обороте ресурсов; 5) рост предпринимательской активности и предпринимательских возможностей в обществе.
Итак, насколько в Программе отражен первый прямой фактор воздействия на экономический рост, а именно, фактор увеличения численности трудовых ресурсов и повышения их качества? Прежде чем дать ответ на этот вопрос отметим, что по данным сборника Национальной статистической службы “Социально-экономическое положение Республики Армения в январе-апреле 2017 года” на конец апреля т.г. число ищущих работу составляло 95418 человек, в том числе число безработных – 79716 человек. И это при том, что число вакантных рабочих мест было 743, в том числе в государственном секторе – 57, в частном – 686 человек.
Вместе с тем следует указать, что экономически активное население в среднем за 2016 год составило 1 227,6 тыс. человек (в 2015 году – 1 316,4 тыс. человек), из которых число занятых – 1 006,2 тыс человек (из них 24,3 % были заняты в государственном, 75,7 % в частном секторах экономики), показатель числа занятых за 2015 год составило – 1 072,6 тыс. человек. При этом отметим, что в 2016 г. число безработных составило 221,5 тыс. человек (в 2015 г. – 243,2 тыс. человек). Примечательно, что если в среднем за 2015 год уровень экономической активности населения составил 62,5 %, то в 2016 году, соответственно, 61,0 %. Для наглядности приведем данные по распределению занятых по видам экономической деятельности по укрупненным группам, которые приведены в таблице 1.
Таблице 1.
Уровень по видам экономической деятельности по укрупненным групам
|
КДЭС (ред.2)
|
Занятые по видам экономической деятельности
|
Всего, 1 000 человек
|
К итогу, %
|
Изменение,
2016 / 2015, %
|
2015
|
2016
|
2015
|
2016
|
|
Всего
|
|
|
|
|
93.8
|
|
Сельское хозяйство
|
379.0
|
|
35.3
|
33.6
|
89.2
|
|
Промышленность
|
120.8
|
|
|
12.1
|
|
|
Строительство
|
|
|
|
|
|
|
Рыночные услуги
|
233.5
|
|
21.8
|
22.4
|
|
|
Нерыночные услуги
|
289.5
|
284.0
|
27.0
|
|
Социально-экономическое положение Республики Армения в январе-марте 2017 года
Вышеприведенные показатели подтверждают не только объективную возможность значительного увеличения численности занятых трудовых ресурсов, но и реальность решения задачи по существенному сокращению уровня безработицы, который на конец 2016 г. составил 18.04 % (см. Социально-экономическое положение Республики Армения в январе-феврале 2017г.). Таким образом, вышеприведенные данные показывают, что для реализации Программы по части снижения уровня безработицы и сокращения уровня бедности населения имеются объективные предпосылки. Что касается повышения качества трудовых ресурсов, то отметим, что это требование, составляющее суть первого прямого фактора воздействия на динамику совокупного производства, в полной мере учтено в Программе (стр. 92,93 пункты 7,8,9 раздела 4.1 Программы).
Вторым прямым фактором, оказывающим непосредственное воздействие на экономический рост, является увеличение объема и улучшение качественного состава основного капитала, что также нашло свое отражение в Программе. Так, в разделе Сфера экономики (стр. 43 Программы) прямым текстом записано: “Правительство РА преследует цель обеспечения качественного экономического прогресса на основе инновационного развития, в результате чего будет достигнут ускоренный темп роста производительности труда как в целом по экономике, так и в ее основных осраслях. При этом Правительство обязуется проводить такую политику, которая ни в коей мере не окажет отрицательное воздействие на конкурентные преимущества экспортоориентированных сфер производства.”
Третьим фактором прямого воздействия на экономический рост, как было отмечено выше, является усовершенствование организации и технологии производства. Можно привести около двух десятков выдержек из Программы, которые в полной мере нацелены на реализацию большого потенциала роста на основе актуализации, дальнейшего усовершенствования организации производства, внедрения своременных технологий.
На основе конкретных положений из Программы можно утверждать, что в ней нашли свое отражение и другие основные прямые факторы, непосредственно определяющие способность экономической системы для обеспечения стабильного экономического роста: будь то увеличение количества и повышение качества вовлекаемых в хозяйственный оборот ресурсов, или же рост предпринимательской активности и предпринимательских способностей в экономике страны.
Хотелось бы также отметить, что в Программе есть немало конкретных примеров использования Правительством косвенных факторов воздействия на экономический рост, к которым можно отнести факторы предложения, спроса и распределения. К примеру, к косвенным факторам роста можно отнести задачи, нацеленные на снижение степени монополизации рынков, существенное расширение восможностей для получения доступных кредитов, что особенно актуально для развития сельского хозяйства Армении и что нашло надлежащее место в Программе.
Думается, что представленная на рассмотрение Национального Собрания РА Программа, в случае ее изложения в редакции, которая предполагала бы, во-первых, постановку конкретных целей, с дальнейшим разъяснением экономических, организационных, законодательных и др. необходимых для их достижения мероприятий и инициатив, основанных реальном анализе имеющихся необходимых слагаемых, определяющих экономический рост, то в этом случае, несомненно, что она была бы более доступной и понятной не только для членов Правительства и депутатов НС РА, но и для подавляющей части бизнес-сообщества и населения Армении. Это, в свою очередь, стало бы предметом для более заинтересованного обсуждения Программы всеми слоями нашего общества, что в конечном итоге привело бы к очень хорошим результатам. Первое – подобное обсуждение явилось бы началом зарождения сотен и сотен конкретнных предложений по обогащению содержания Программы, существенному приближению ее отдельных положений к конкретным, жизненно важным запросам населения. Второе – вовлечение широких слоев нашего общества в обсуждение Программы стимулировало бы усиление общественного контроля за ее исполением.
В заключение хотелось бы отметить, что Программа Правительства РА для ее оппонентов была бы куда менее уязвимой, если бы в ней содержалась конкретная оценка экономического положения РА, отвечающая на ряд вопросов, определяющих объективные возможности страны для обеспечения стабильного экономического роста. В частности, каково наличие природных ресурсов в количественном и качественном аспектах; каково наличие трудовых ресурсов, каково их качественное состояние, имея в виду образовательный и квалификационный аспеткы; каков объем основных производственных факторов (основного капитала), его технические состояние (имеется в виду изношенность, производительность, надежность в эксплуатации); какова степень полноты и эффективности использования природных, производственных и трудовых ресурсов и др. Причем особо отметим, что для Армении использование природных ресурсов имеет судьбоносное значение с учетом больших объемов горнодобывающей промышленности. Особенно актуально отражение в Программе оценки использования сельскохозяйственных земель, учитывая крайне неудовлетворительное состояние дел с использованием пахотных земель (пашни), когда в условиях малоземельной Армении около одной трети пашни не возделывается.
Думается, что 22 июня т.г. премьер-министр РА, уважаемый Карен Вильгельмович, в своем заключительном слове обяательно выскажет свое отношение к поднятым в данной статье вопросам.
А.М. ГЕГАМЯН,
депутат Национального Сабрания РА
от Республиканской партии Армении,
Сопредседатель (армянской части)
Межпарламентской комиссии по сотрудничеству
Национального Собрания Республики Армения
и Федерального Собрания Российской Федерации,
руководитель делегации НС РА
в Межпарламентской Ассамблее Православия