Парламент Румынии объявил вотум недоверия правительству

Румынские парламентарии отстранили от власти правительство премьер-министра страны Сорина Гриндяну. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом передает агентство Рейтер.

В поддержку вотума недоверия кабмину проголосовал 241 депутат, семь выступили против. Для выражения вотума необходимы 233 голоса.

По данным Financial Times, решение парламента продиктовано борьбой с коррупцией.

Правительство под руководством Гриндяну утвердили 30 декабря 2016 года. Кандидатуру премьера предложило парламентское большинство — Социал-демократическая партия (СДП) и Альянс либералов и демократов (АЛД).

Сейчас СДП упрекает Гриндяну в срыве сроков выполнения правительственной программы. На прошлой неделе исполком партии выразил вотум недоверия кабмину и исключил Гриндяну из своих рядов. Все министры от парламентской коалиции подали в отставку.

ФОТО: AFP / Daniel Mihailescu