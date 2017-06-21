Минюст Азербайджана коснулся вопроса о здоровье Лапшина

Состояние здоровья находящегося в Азербайджане под арестом блогера Александра Лапшина, как и всех заключенных, находится в центре внимания. Если чье-либо состояние здоровья ухудшается, то, конечно же, на это обращается внимание. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на АПА, об этом заявил начальник Управления по правам человека и связям с общественностью министерства юстиции Азербайджана Фаиг Гурбанов.

По его словам, обращения внимательно рассматриваются. «Условия содержания, состояние здоровья каждого заключенного, содержащегося в пенитенциарных учреждениях, находится в центре внимания», - отметил он.

Отметим, что ранее супруга блогера Екатерина на странице в социальной сети Facebook написала: «У меня, к сожалению, грустные новости по Саше. Хотя он в данный момент находится в санчасти СИЗО, его здоровью это на пользу не идет. К тахикардии прибавилась еще и невралгия, «это результат стресса» - охарактеризовал его состояние местный эскулап. На деле симптомы, которые мне Саша описал, очень нехорошие - боль в поясничном отделе, резкая боль в ноге, которая не позволяет нормально ходить, сидеть и вставать, судороги в икроножных мышцах по ночам. Реально такое состояние требует серьезного обследования и лечения в больнице, а не в медпункте, укомплектованном фельдшерами. Но в СИЗО решили ограничится формальной проверкой «подними ногу, согни, ну вот тебе диклофенак».

Екатерина выразила мнению, что в ответ на ее пост и очередное обращение в медуправление Минюста Азербайджана, азербайджанские СМИ напишут, что Лапшин «жалоб не имеет».

5-го декабря 2016 года полиция Минска задержала известного блогера Алекскандра Лапшина, который живет в Москве и пишет для блога Travel Blog. Лапшин является гражданином России и Израиля. Он оказался в черном списке Азербайджана из-за посещения Арцаха. С 2011 года Алекскандр Лапшин включен в черный список Азербайджана за посещение Нагорного Карабаха в апреле 2011, октябре 2012 и июне 2016 года, а также за критику политики азербайджанских властей в своем блоге. Официальный Баку требует от Беларуси экстрадиции Лапшина в Азербайджан.

Заместитель генерального прокурора Республики Беларусь принял решение удовлетворить просьбу Генеральной прокуратуры Азербайджана относительно экстардиции гражданина России и Израиля Александра Лапшина для привлечения к уголовной ответственности по статьям 281.2 и 318.2 уголовного кодекса Азербайджана.

Лапшин обжаловал в суде решение генеральной прокуратуры Беларуси о его выдаче по запросу азербайджанской стороны, однако его жалоба была отклонена.

Лапшин, который имеет российское, украинское и израильское гражданство, был доставлен в Баку поздно вечером во вторник спецрейсом из Минска, после чего передан сотрудникам службы государственной безопасности Азербайджана. Его задержали в Минске в декабре минувшего года по запросу Баку, который инкриминирует Лапшину посещение Нагорного Карабаха без согласования с азербайджанскими властями.

Генеральная прокуратура Азербайджана возбудила в отношении блогера дело по статьям УК "Неоднократные публичные призывы, направленные против государства" и "Незаконное пересечение государственной границы Азербайджана", которые предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.