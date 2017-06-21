Азиатские индексы - 21-06-17

ТОКИО, 21 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 21 июня на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.45% и составил 20138.79 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.35% и составил 1611.56 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.52% и составил 3156.21 пункта, а HANG SENG снизился на 0.57% и составил 25694.58 пункта.