Вышел трейлер «Наемника» про охотников на террористов

В сети появился проморолик боевика «Наемник» (American Assassin) с Диланом О’Брайеном и Майклом Китоном в главных ролях. Клип опубликован на YouTube-канале CBS Films, сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru

По сюжету, подруга главного героя Митча Рэппа (О'Брайен) гибнет в результате теракта в курортном городе. Рэпп принимается искать и уничтожать боевиков. Его вербуют сотрудники ЦРУ. Персонажа тренируют для охоты на преступников. Режиссером фильма выступил Майкл Куэста (сериалы «Родина», «Декстер», «Настоящая кровь»). В «Наемнике» также снялись Сэна Латан, Шива Негар и Тейлор Китч. Лента основана на романе Винса Флинна «Американский убийца».