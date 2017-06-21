Подведены итоги образовательной программы “Безопасный интернет 2017”, проводимой при поддержке Ucom
17:03, 21 Июнь, 2017
16 июня 2017г. были подведены итоги первого тура программы “Безопасный интернет 2017”, и 23 преподавателя информатики получили призы и сертификаты. Пользователи из более чем 100 стран всех континентов отметили День безопасного интернета и под лозунгом “Давайте меняться: объединимся ради лучшего интернета” призвали всех объединить усилия для того, чтобы сделать интернет лучше и безопаснее для всех, а в частности для детей и молодых людей. Об этом «Арменпресс» сообщили в компания Ucom.
Компания Ucom совместно с организациями “Центр медиа-образования” и “Интернет-соообщество” начали реализацию шестимесячной программы “Безопасный интернет Армения 2017”, в рамках первого тура которой в 200 школах и колледжах столицы и регионов были проведены открытые уроки по безопасному использованию интернета и цифровых технологий для 10 000 учеников и их родителей. В рамках кампании ПОСТОЙ. ПОДУМАЙ. ПОДКЛЮЧИСЬ™ были опубликованы книга «ПОСТОЙТЕ, ПОДУМАЙТЕ, ПОДКЛЮЧИТЕСЬ™: Беседа с детьми о том, как быть в онлайне”, а также книги INSAFE “Интернет нашей мечты: Пособие для молодых и юных” и “Интернет нашей мечты: Пособие для преподавателей”.
Во время первого тура программы в 32 школах Армении были приложены усилия для получения eSafetyLabel - знака европейского качества интернет-безопасности.
В рамках этой программы 25 учителей Армении приняли участие в шестинедельном курсе Европейской школьной сети (European SchoolNet) “Безопасный интернет для преподавателей”, 11 из которых продемонстрировали наилучшие результаты и получили дипломы от European Schoolnet.
2 преподавателя из программы “Безопасный интернет” приняли участие в ассамблеях по интернет-управлению EuroDIG 2017 и SEEDIG 2017.
«В рамках своей корпоративной социальной ответственности компания Ucom уделяет большое внимание образовательным программам, а объем данной программы увеличивается из года в год. Как одна из крупнейших компаний мы чувствуем себя обязанными и не жалеем сил для реализации образовательных мероприятий по использованию новейших технологий», - отметил директор по маркетингу и коммуникациям компании Ucom Тигран Сафарян.
На сайте www.safe.am предоставляется необходимая информация и советы на армянском языке о безопасном использовании сетевых возможностей. Как отметил директор «Центра медиа-образования» Айказ Багьян, во второй фазе реализации программы упор будет поставлен на создание междисциплинарного образовательного контента.
Напомним, что программа «Безопасный интернет» посвящена международному дню безопасного интернета, который отмечается с 2004 года, во второй день второй недели второго месяца каждого года. Общеевропейская инициатива INSAFE, расширяясь год за годом, объединяет людей для борьбы с незаконным, вредоносным и нерелевантным контентом.