Представители МККК посетили азербайджанских диверсантов, несущих наказание в НКР

Представители Международного Комитета Красного Креста посетили азербайджанских диверсантов Дильхама Аскерова и Шахбаза Джалалоглу Гулиева, арестованных в Нагорно-Карабахской Республике за диверсионные действия.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на азербайджанское агентство АПА, руководитель отдела по связям с общественностью азербайджанского представительства МККК Илаха Гусейнова отметила, через сотрудников МККК содержащиеся в Нагорном Карабахе азербайджанские диверсанты и их близкие обменялись информацией. Посещение состоялось в соответствии со стандартными процедурами МККК.

По словам И.Гусейновой, в соответствии со своим мандатом МККК организует посещения для того, чтобы провести мониторинг условий содержания и обращения с задержанными, а также помочь обеспечить связь задержанных лиц с их семьями.

В результате оперативно-разведывательных мероприятий АО НКР, СНБ НКР и полиции НКР в Шаумянской области НКР обнаружены и арестованы незаконно перешедшие границу граждане Азербайджана Шахбаз Джалал оглы Гулиев (1968 г/р) и Дильхам Гардашхан оглы Аскеров (1960 г/р). Третий диверсант - гражданин Азербайджана Гасан Гасанов (1978 г/р) оказал сопротивление и был убит. Его тело было передано Азербайджану.

Дильхам Аскеров и Шахбаз Гулиев осуждены по соответствующим статьям УК НКР за похищение и убийство по мотивам национальной ненависти, насилие в отношении несовершеннолетнего со стороны организованной группы с применением оружия, шпионаж, ношение огнестрельного оружия и боеприпасов, попытку убийства двух лиц, незаконное пересечение границы НКР. Дильхам Аскеров осужден на пожизненный срок, а Шахбаз Гулиев – на 22 года.