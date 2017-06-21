Елизавета II: правительство будет добиваться широкого консенсуса в переговорах по Brexit

Правительство Великобритании будет добиваться максимально широкого консенсуса в переговорах по Brexit. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом королева Великобритании Елизавета II заявила в среду, выступая с тронной речью в парламенте.

"Приоритетная задача моего правительства состоит в том, чтобы обеспечить наиболее выгодное соглашение по мере того, как страна покидает Европейский союз. Мои министры привержены сотрудничеству с парламентом, с администрациями автономных частей страны, с деловыми кругами и другими, чтобы создать максимально широкий консенсус в отношении будущего страны за пределами Европейского союза", - отметила британский монарх.

Официальные переговоры между Лондоном и Брюсселем по условиям прекращения членства страны в блоке стартовали 19 июня. Они должны продлиться до ноября 2018 года, после чего у национальных парламентов будет полгода на ратификацию достигнутой сделки.





