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Генеральный секретарь ОДКБ Юрий Хачатуров посетит с визитом Сербию


Генеральный секретарь ОДКБ Юрий Хачатуров 22-24 июня с.г. по приглашению сербской стороны посетит Республику Сербия для участия в мероприятии, посвященном вступлению в должность президента Сербии Александра Вучича.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе ОДКБ, в программе визита Хачатурова запланирована встреча с А.Вучичем и другими высшими должностными лицами государства.

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