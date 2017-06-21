Генеральный секретарь ОДКБ Юрий Хачатуров посетит с визитом Сербию

Генеральный секретарь ОДКБ Юрий Хачатуров 22-24 июня с.г. по приглашению сербской стороны посетит Республику Сербия для участия в мероприятии, посвященном вступлению в должность президента Сербии Александра Вучича.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе ОДКБ, в программе визита Хачатурова запланирована встреча с А.Вучичем и другими высшими должностными лицами государства.