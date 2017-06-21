Министерство обороны Армении отреагировало на видео МО Азербайджана

Армения хорошо знакома с методами Азербайджана представлять простых людей, гражданских лиц в качестве диверсантов. Об этом в беседе с Арменпресс сказал пресс-секретарь министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян, комментируя опубликованное министерством обороны Азербайджана видео, в котором представлен якобы захваченный азербайджанцами армянский диверсант.

«Этот человек является гражданским лицом, он не служит в нашей армии: даже его внешний вид ясно свидетельствует об этом. Мы знакомы с азербайджанскими методами представления обычных людей в качестве диверсантов», - сказал Ованнисян.

В видео, человек, который представляется как Завен Ованесович Карапетян, отвечая на задаваемые на армянском языке вопросы, говорит, что он родился в селе Довех Тавушской области Армении. Человек говорит, что он родился 16 ноября 1974 года.

Следует отметить, что в соответствии с Официальным реестром избирателей Армении в качестве регистрационного адреса Завена Карапетяна указывается город Ванадзор, а не село Довех.

Руководитель села Довех Самвел Горгинян сообщил Арменпресс, что он не знает Завена Карапетяна, в их селе нет такого человека, и у него нет никакой информации.

Примечательно, что распространенную министерством обороны Азербайджана ложь в социальных сетях опровергли сами азербайджанцы. Вопреки официальному азербайджанскому заявлению, в котором говорится, что якобы была предотвращена армянская диверсия и один диверсант был взят в плен, азербайджанец Хасим Масимов написал в Facebook, что 50-летний армянский гражданин пересек армяно-азербайджанскую границу. По его словам, гражданское лицо пересекло границу в районе села Керимли. Он был обнаружен местными жителями, которые уведомили об этом военных, и гражданин Армении был представлен как диверсант.

Примечательно, что другие азербайджанцы ответили на пост Масимов, подшучивая, что этот сельский житель будет доставлен в Баку, а затем представлен в качестве известного армянского политолога или репортера, намекая на так называемую платформу мира, которая была создана в результате азербайджанского мошенничества и лжи.

Другие пользователи отметили, что в этом участке армяно-азербайджанской границы расстояние между селами составляет 5-6 км, и там легко заблудиться. Один из пользователей призвал автора поста следить за заявлениями МО Азербайджана и не распространять противоречащую официальным заявлениям информацию.

Вскоре после этого Масимов удалил свой пост из Facebook.