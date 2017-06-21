Мэр Еревана Тарон Маргарян назначил руководителей административных районов столицы
16:24, 21 Июнь, 2017
Руководствуясь частью 2 статьи 29 закона РА «О местном самоуправлении» и пунктом 7 части 1 статьи 52 закона РА «О местном самоуправлении города Еревана», решениями мэра Еревана назначены руководители 12-и административных районов столицы. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью мэрии Еревана. Имена назначенных руководителей административных районов столицы следующие:
Административный район Ачапняк-Артавазд СаргсянАдминистративный район Аван-Манвел Джавадян
Административный район Арабкир-Оганнес Варданян
Административный район Давташен-Руслан Багдасарян
Административный район Эребуни-Давид Григорян
Административный район Кентрон-Ара Садоян
Административный район Малатия - Себастия -Артак Алексанян
Административный район Нор Норк -Армен Улиханян
Административный район Норк-Мараш-Вахинак Мкртчян
Административный район Нубарашен -Артур Киракосян
Административный район Шенгавит-Армен Саргсян
Административный район Канакер-Зейтун -Артак Анисян.