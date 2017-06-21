У президента Армении состоялось совещание по вопросам обеспечения реформ системы общественной службы

У президента Армении Сержа Саргсяна 21 июня состоялось совещание, в ходе которого обсуждались промежуточные результаты деятельности созданной по распоряжению Президента Республики от 20 декабря 2016 года рабочей группы по обеспечению реформ системы общественной службы. Речь, в частности, шла о подготовке законопроектов, касающихся гражданской службы.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, руководитель рабочей группы, вице-премьер, министр международной экономической интеграции и реформ Ваче Габриелян представил президенту основные нововведения разработанных законопроектов, в том числе, вопросы, касающиеся статуса полномочного органа гражданской службы, его формирования и полномочий.

В ходе совещания президент Республики подчеркнул важность реформирования и повышения эффективности системы общественной службы в рамках претворения в жизнь конституционных изменений.

В результате обсуждения предложенных представленным законопроектом изменений руководителю группы дан ряд поручений, с учётом сформировавшихся в ходе совещания подходов и прозвучавших предложений.