Начались испытания вакцины, снижающей уровень холестерина

Начались испытания на людях новой вакцины, снижающей уровень холестерина. Ранее эта вакцина прошла опыты на мышах, которые дали хорошие результаты, сообщает Арменпресс со ссылкой на BBC.

Исследователи из Медицинского университета Вены проверяют на 72 добровольцах безопасность нового вида лечения.

Вакцина нацелена на предотвращение отложения холестериновых бляшек на стенках артериальных сосудов.

Вакцина может стать хорошей альтернативой ежедневному приему таблеток, снижающих риск инсульта, стенокардии и инфаркта.

Как пишут в медицинском журнале European Heart Journal доктор Гюнтер Стаффлер и его коллеги из Организации прикладных научных исследований Нидерландов, понадобятся годы на то, чтобы выяснить, насколько эффективна и безопасна эта вакцина для человека.

Но даже если она станет доступной через шесть лет, подчеркивают врачи, ее нельзя рассматривать как замену физическим упражнениям или здоровому питанию.