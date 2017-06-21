Елизавета II: Великобритания пересмотрит стратегию по борьбе с терроризмом

Правительство Великобритании пересмотрит антитеррористическую стратегию. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом королева Великобритании Елизавета II заявила в среду, выступая с тронной речью в парламенте.

"В свете терактов в Манчестере и в Лондоне контртеррористическая стратегия моего правительства будет пересмотрена для того, чтобы гарантировать, чтобы у полиции и служб безопасности были все необходимые полномочия, и чтобы продолжительность тюремных сроков для преступлений, связанных с терроризмом, была достаточной для безопасности населения", - сказала она.

"Будет создана комиссия по противодействию экстремизму с целью поддержания усилий правительства в искоренении экстремистской идеологии во всех проявлениях, как и в обществе, так и в интернете", - отметила монарх.

За последние три месяца в Великобритании произошло четыре теракта, из них три в Лондоне. Погибли десятки человек, а полиция была переведена на усиленный режим работы.

Во время своего традиционного выступления монарх представила программу деятельности правительства на ближайшие два года. Зачитав речь, подготовленную для нее канцелярией премьер-министра Терезы Мэй, королева открыла первую сессию законодательного органа нового созыва. Он был сформирован по итогам выборов, прошедших 8 июня.



