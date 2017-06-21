Al Jazeera: эмир Катара направил послание Путину по поводу кризиса в Персидском заливе

Эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани направил президенту России Владимиру Путину послание по поводу двусторонних отношений и кризиса в Персидском заливе.

Об этом в среду сообщил телеканал Al Jazeera в Twitter.

"Эмир Катара направил президенту России послание по поводу двусторонних отношений и кризиса в Персидском заливе", - говорится в сообщении,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

13 июня в Москве прошли переговоры главы МИД Катара Мухаммеда бен Абдель Рахмана Аль Тани с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Глава МИД Катара поблагодарил РФ за предложенную помощь на фоне дипломатического конфликта с арабскими странами.

5 июня Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет, Йемен, временное правительство Ливии, Мальдивская Республика и Республика Маврикий объявили о разрыве дипотношений с Катаром, объяснив это поддержкой эмиратом терроризма и экстремистской идеологии, его враждебной политикой и вмешательством в дела арабских государств. Позднее к ним присоединились Мавритания и Коморские Острова, а Иордания и Джибути понизили уровень диппредставительства. В Дохе считают эти обвинения адрес беспочвенными.





