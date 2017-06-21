Британский ученый Стивен Хокинг полагает, что в ближайшие 30 лет человечество должно начать миграцию с Земли. Об этом физик рассказал на Международном фестивале науки и искусств Starmus IV, который проходит в норвежском городе Тронхейм. Об этом сообщает издание The Telegraph.

По мнению ученого, срока в 30 лет достаточно, чтобы создать базу на Луне, и 50 лет — на Марсе. На эти небесные тела Хокинг предлагает отправить образцы растений, животных и грибов. «Я убежден, что люди должны покинуть Землю. Земля становится слишком мала для нас, наши физические ресурсы истощаются тревожными темпами», — заявил физик, сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

По мнению ученого, катастрофа на Земле, которая может произойти из-за падения на нее астероида, перенаселения или глобального потепления, когда-нибудь неизбежно наступит. Освоение дальнего космоса физик сравнивает с открытием Америки Христофором Колумбом. По его мнению, это естественный путь развития для человечества.