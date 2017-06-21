Обвиняемый по делу о захвате территории полка ППС Гагик Егиазарян был удален из зала судебных заседаний

В суде общей юрисдикции ереванских районов Аван и Нор Норк 21 июня начлось второе заседание по делу группы «Сасна црер» о захвате территории полка ППС. Председательствует на суде судья Артуш Габриелян, который возобновил слушания после объявленного перерыва.

Как передает корреспондент «Арменпресс», судья Артуш Габриелян приказал секретарю суда доложить о присутствуюших в зале судебных заседаний. Он отметил, что по поводу не позволивших обыскать себя адвокатов он имеет соответствующий протокол.

«214-я статья Судебно-процессуального кодекса устанавливает права и обязанности судебных приставов, и они имеют право сосматривать всех, кто будет допущен в зал судебных заседаний»,- сказал судья Артуш Габриелян.

Адвокаты продолжали твердить, что прокуроров не досматривали, однако судья Артуш Габриелян сказал, что досмотр был, и это зафиксировано камерами.

Судья Артуш Габриелян представил расследуемое дело и порядок заседаний суда, с учетом общественного звучания процесса.

За то, что обвиняемый по делу о захвате территории полка ППС Гагик Егиазарян говорил с места, он был удален из зала судебных заседаний на 6 часов. Судья Артуш Габриелян объявил перерыв на час.