«Галактические врата» из жира, мыла и красок поразили пользователей сети

Художники Томас Блэнчард (Thomas Blanchard) и Oilhack показали пользователям сети короткометражный фильм «Галактические врата». Ролик был опубликован на Vimeo. На видео, которое за сутки собрало более 23 тысяч просмотров, художники продемонстрировали взаимодействие жира, мыла и красок под музыку французского композитора Velvet Coffee,сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

По словам Блэнчарда, художники потратили на создание фильма около четырех месяцев, и в итоговый вариант ролика вошло всего два процента от отснятого материала. Судя по комментариям под видео, пользователей Vimeo впечатлили «Галактические врата». «У меня просто перехватило дыхание. Примите мое почтение, ребята», — отметил один из них.