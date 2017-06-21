В программе правительства Армении – пути противостояния вызовам: зампредседателя НС Армении Эдуард Шармазанов

Программа правительства Армении основана на предвыборных программах РПА и ее коалиционного партнера – Арфд, а также на постулатах, высказанных президентом Армении в его выступлении в НС Армении 18-го мая. Как передает «Арменпресс», об этом во время обсуждения программы правительства в НС Армении сказал зампредседателя НС Армении Эдуард Шармазанов.

«Мы отныне являемся парламентской республикой, а на выборах народ свой голос отдал за политическую коалицию – РПА во главе с Сержем Саргсяном и АРФД. Стало быть, независимо от того, кто будет назначен премьер-министром в 2018 году, мы должны дело иметь с РПА и АРФД, в нашем случае будем иметь дело с РПА во главе с президентом Сержем Саргсяном», - сказал он.

Он также напомнил, что программа правительства базируется на предвыборных программах РПА и АРФД, а также на основных положениях выступления президента Сержа Саргсяна 18 мая.

«Да, на сегодняшний день перед нами стоит множество вызовов, и в этом обширном документе четко, прямо представлены средства противостояния этим вызовам.

У нас множество вызовов безопасности, и вдобавок террористические вызовы. Мы как политическая власть обязаны рассматривать все негативные явления»,- сказал зампредседателя НС Армении Эдуард Шармазанов.

Он отметил, что безопасность Армении и Арцаха является самым важным вопросом, который включен в программу.

«Неслучайно РПА участвовала в выборах с лозунгом «Безопасность и прогресс», - сказал он и добавил, что территориальная целостность, неприменение силы, право на самоопределение народа являются важнейшими положениями в этом вопросе.

«Власти еще раз подтверждают, что судьбу и будущее народа Арцаха, прежде всего, должно определить именно население Арцаха. Мы не щадим усилий, чтобы добиться де-юре признания Республики Арцах», - сказал зампредседателя НС Армении Эдуард Шармазанов, добавив при этом, что необходимо развивать отношения с соседними странами, а также с остальными.