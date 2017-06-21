Супруг Елизаветы II принц Филипп попал в больницу

Супруг королевы Великобритании принц Филипп был госпитализирован этой ночью, сообщает "Би-би-си" со ссылкой на официальное заявление Букингемского дворца.

Сообщается, что решение о госпитализации было принято из соображений предосторожности в связи с инфекцией.

Как отмечается, он находится в хорошем расположении духа и сожалеет, что пропустит сегодняшнюю тронную речь королевы перед парламентом,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

В мае этого года было объявлено, что 96-летний принц с осени прекратит публичную деятельность.