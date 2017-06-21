Время в Ереване: 11:07:36,   22 Июнь

В Турции сменили 41 губернатора


Совмин Турции принял решение, которым сменили 41 губернатора. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает газета  «Хурриет».

В частности, сменены губернаторы Игдира, Малатии, Бингела, Урфы, Ардагана, Амасии, Мерсина и др.

Последние новости

Все новости    

  Завтра

Amazon keyword tool



Яндекс.Метрика
Страница конфигурации