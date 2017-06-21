BCG: мировой рынок робототехники будет расти быстрее прогнозов

Объем мирового рынка робототехники к 2025 году может составить 87 миллиардов долларов против 15,1 миллиарда долларов в 2010 году, прогнозирует Boston Consulting Group (BCG).

В 2014 году BCG прогнозировала рост объема этого рынка к 2025 году до 67 миллиарда долларов, однако повысила этот прогноз — преимущественно из-за стремительного повышения потребительского спроса.

"Прежний расчетный показатель 2014 года, 67 миллиардов долларов, был пересмотрен и значительно увеличен, главным образом, из-за быстрого роста потребительского спроса. BCG улучшила свой прогноз в потребительском секторе на 14 миллиардов долларов — до 23 миллиардов, то есть на 156% по сравнению с прежней оценкой", — говорится в сообщении BCG,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

В 2010 году объем в потребительском секторе здесь составлял 1 миллиард долларов (данные исследования BCG от 2014 года).

По словам партнера BCG Влада Лукича, которые приводятся в сообщении, основная часть роста в потребительском секторе к 2025 году придется на такие сферы, как самоуправляемые автомобили и домашняя техника.