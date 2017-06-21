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Фракция блока «Царукян» НС Армении намерена голосовать против программы правительства Армении


Фракция блока «Царукян» НС Армении намерена голосовать против программы правительства Армении. Как передает «Арменпресс», об этом во время своего выступления во время обсуждений в НС Армении сказала депутат от блока «Царукян» НС Армении Наира Зограбян.
«Эта программа нас не удовлетворяет. В ней нет ответов на многие вопросы. Намечены цели, сказаны красивые слова, однако не названы пути достижения этих целей»,- сказала она.

По ее словам, амбициозные программы представляли все кабинеты, однако пока что мы не видели результатов. Она высказалась и по поводу внешнего долга Армении, сказав, что никто не говорит об этом, однако размер внешнего долга Армении достигает уже рисковых пределов. Она выразила озабоченность по поводу продолжающегося в Армении оттока населения, и ни дна из правительственных программ не умела его замедлить.  «Депутаты нашей фракции представят свои позиции, я могу лишь сказать, что фракция блока «Царукян» НС Армении намерена голосовать против программы правительства Армении»,- сказала депутат от блока «Царукян» НС Армении Наира Зограбян.
В НС Армении у блока «Царукян» имеется 31 мандат, 9 мандатов – у оппозиционного блока «Елк». Партия власти – РПА, имеет 58 мандатов, ее коалиционный партнер АРФД – 7. Для утверждения программы правительства Армении РПА потребуется простое большинство голосов.

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