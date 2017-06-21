Фракция блока «Царукян» НС Армении намерена голосовать против программы правительства Армении. Как передает «Арменпресс», об этом во время своего выступления во время обсуждений в НС Армении сказала депутат от блока «Царукян» НС Армении Наира Зограбян.

«Эта программа нас не удовлетворяет. В ней нет ответов на многие вопросы. Намечены цели, сказаны красивые слова, однако не названы пути достижения этих целей»,- сказала она.

По ее словам, амбициозные программы представляли все кабинеты, однако пока что мы не видели результатов. Она высказалась и по поводу внешнего долга Армении, сказав, что никто не говорит об этом, однако размер внешнего долга Армении достигает уже рисковых пределов. Она выразила озабоченность по поводу продолжающегося в Армении оттока населения, и ни дна из правительственных программ не умела его замедлить. «Депутаты нашей фракции представят свои позиции, я могу лишь сказать, что фракция блока «Царукян» НС Армении намерена голосовать против программы правительства Армении»,- сказала депутат от блока «Царукян» НС Армении Наира Зограбян.В НС Армении у блока «Царукян» имеется 31 мандат, 9 мандатов – у оппозиционного блока «Елк». Партия власти – РПА, имеет 58 мандатов, ее коалиционный партнер АРФД – 7. Для утверждения программы правительства Армении РПА потребуется простое большинство голосов.