Фракция блока «Царукян» НС Армении намерена голосовать против программы правительства Армении
13:53, 21 Июнь, 2017
Фракция блока «Царукян» НС Армении намерена голосовать против программы правительства Армении. Как передает «Арменпресс», об этом во время своего выступления во время обсуждений в НС Армении сказала депутат от блока «Царукян» НС Армении Наира Зограбян.
«Эта программа нас не удовлетворяет. В ней нет ответов на многие вопросы. Намечены цели, сказаны красивые слова, однако не названы пути достижения этих целей»,- сказала она.
В НС Армении у блока «Царукян» имеется 31 мандат, 9 мандатов – у оппозиционного блока «Елк». Партия власти – РПА, имеет 58 мандатов, ее коалиционный партнер АРФД – 7. Для утверждения программы правительства Армении РПА потребуется простое большинство голосов.